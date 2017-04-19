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19.04.2017 (07:18)

Команда отдельной бригады спецназа ВДВ примет участие в отборочном этапе Вооруженных Сил России конкурса «Эльбрусское кольцо-2017»

На полигоне отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированного в городе Кубинка (Московская область), окончился заключительный этап в ВДВ конкурса «Эльбрусское кольцо-2017» среди горных подразделений ВДВ в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017.

В ходе конкурса, команды горных подразделений ВДВ соревновались в быстроте преодоления различных горных препятствий, навыках выживания, оказании первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших в с применением горного снаряжения.

По итогам состязаний, победителем стало подразделение отдельной бригады специального назначения ВДВ (г. Кубинка).

Победившее подразделение в составе 16 военнослужащих будет представлять ВДВ на следующем отборочном этапе конкурса среди подразделений Вооруженных Сил России выполняющих задачи в горной местности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-десантные войска , Эльбрусское кольцо
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