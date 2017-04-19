19.04.2017 (07:18)

Команда отдельной бригады спецназа ВДВ примет участие в отборочном этапе Вооруженных Сил России конкурса «Эльбрусское кольцо-2017»

На полигоне отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированного в городе Кубинка (Московская область), окончился заключительный этап в ВДВ конкурса «Эльбрусское кольцо-2017» среди горных подразделений ВДВ в рамках подготовки к Армейским международным играм-2017.

В ходе конкурса, команды горных подразделений ВДВ соревновались в быстроте преодоления различных горных препятствий, навыках выживания, оказании первой медицинской помощи и эвакуации пострадавших в с применением горного снаряжения.

По итогам состязаний, победителем стало подразделение отдельной бригады специального назначения ВДВ (г. Кубинка).

Победившее подразделение в составе 16 военнослужащих будет представлять ВДВ на следующем отборочном этапе конкурса среди подразделений Вооруженных Сил России выполняющих задачи в горной местности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице