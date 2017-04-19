19.04.2017 (06:08)

Летчики дальней противолодочной авиации Тихоокеанского флота уничтожили подводную лодку условного противника

В соответствии с планом боевой подготовки Тихоокеанского флота на аэродроме «Каменный Ручей» проходят учебно-тренировочные полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142М3 по сложным видам лётной подготовки.

В ходе проведения полётов экипажи противолодочных самолетов отработали задачи по предназначению – поиску, классификации, слежению и применению оружия по подводным лодкам условного противника. Экипажами выполнялось комплексное применение радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения, с постановкой буев, приему и анализу передаваемой ими информации. В заданном районе, противолодочники условно уничтожили субмарину «противника», роль которой выполняла дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота.

Кроме того экипажами Ту-142М3 был выполнен ряд вылетов на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации, как днем, так и ночью.

Вылетам самолетов предшествовала предварительная подготовка по изучению маршрутов и особенностей районов полетов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице