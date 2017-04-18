18.04.2017 (22:45)

Флагману Северного флота – крейсеру «Пётр Великий» исполнилось 19 лет

Сегодня исполнилось 19 лет со дня первого подъема Военно-морского флага на флагмане Северного флота – тяжёлом атомном ракетном крейсере (ТАРКР) «Пётр Великий».

Праздничные мероприятия состоятся в воскресенье. Утром 23 апреля пройдёт торжественное построение военнослужащих крейсера с подъемом военно-морского флага и флагов расцвечивания. На торжества приглашены ветераны корабля. Лучшие представители экипажа традиционно будут отмечены поощрениями, наградами и ценными подарками.

Сегодня ТАРКР «Пётр Великий» – это самый большой в мире неавианосный ударный боевой корабль, оснащённый мощной энергетической установкой. Он предназначен для поражения крупных надводных целей, обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны. Крейсер оснащён современными системами вооружения. Ему нет равных как по числу типов оружия, так и по его количеству. Корабль принимал участие в самых крупных океанских учениях ВМФ России и в ряде международных учений, в том числе в Карибском бассейне. Во время дальних походов прошёл более 170 тысяч миль во всех океанах Земли, выполнял задачи в Арктической зоне, а также совершил кругосветное плавание.

В январе 2013 года Президент России Владимир Путин вручил экипажу ТАРКР «Пётр Великий» высокую награду – орден Нахимова.

С октября 2016 года по февраль 2017 года «Пётр Великий» выполнял задачи дальнего похода в районах Северо-Восточной Атлантики и Средиземном море.



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