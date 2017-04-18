18.04.2017 (23:59)

ВМФ России примет участие в трех международных конкурсах в акватории Японского, Черного и Каспийского морей

«Все мероприятия по подготовке к «Армейским международным играм – 2017» в Военно-морском флоте продолжаются в соответствии с утверждённым Министром обороны Российской Федерации генералом армии С.К. Шойгу планом, и находятся на постоянном контроле у Главнокомандующего ВМФ Адмирала Владимира Королёва», – сообщил начальник Управления боевой поготовки Военно-морского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов, подводя итоги еженедельного совещания ответственных за подготовку конкурсов должностных лиц управлений Главного штаба ВМФ. «В августе этого года мы ожидаем увеличения количества государств, команды от которых станут участниками военно-морских многоборий, – добавил он.

По словам контр-адмирала Виктора Кочемазова, «международный этап конкурса водолазного мастерства «Глубина» будет проведён в Севастополе. Полным ходом идет подготовка этого очень зрелищного конкурса. Цель конкурса «Глубина» – повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности войск в области применения подводных технологий различного назначения. В прошлом году пловцы проходили часть подводных этапов с помощью аквалангов, состязались в подводной борьбе в ластах – «Акватлоне», подводном ориентировании, поиске и подъёме затонувшего объекта, в проведении подводных аварийно-спасательных работ, а также демонстрировали мастерство по оказанию первой медицинской помощи «аварийному» водолазу и реанимации «утонувшего». Особенностью конкурса «Глубина – 2017» станет состязание его участников в применении подводного оружия. Это новый и довольно сложный пункт конкурсной программы».

«Если в 2016 году соревнования проходили в упрощённой форме – боевые пловцы просто боролись под водой, это были чисто спортивные состязания без вооружения, то теперь поставлена задача по подготовке объектов учебно-материальной базы для проведения боевых стрельб водолазами. Это значительно повысит дух состязательности», – сообщил контр-адмирал Виктор Кочемазов.

«В то же время на Тихоокеанском флоте в рамках «АрМИ-2017» будут проведены международные этапы конкурсов для подразделений морской пехоты «Морской десант» и конкурса среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря». Особенностью Международных этапов конкурса «Кубок моря – 2017» является то, что в полигонах Японского моря планируется провести состязания лишь экипажи, где примут участие боевые корабли водоизмещением до 4500 тонн, – отметил начальник Управления боевой подготовки военно-морского флота контр-адмирал Виктор Кочемазов.

«Также в 2017 году, в акватории Каспийского моря, экипажи кораблей водоизмещением до 1000 тонн будут состязаться в применении корабельного вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке. При этом хозяевами данного этапа конкурса станут военные моряки Азербайджанской Республики», – добавил он.

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