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18.04.2017 (23:56)

Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Греции

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Греции.

Посещению по оценке подвергнется 1 бригада армейской авиации и будет проводиться 19 апреля 2017 г. в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения по оценке инспекторы посетят штаб бригады в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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