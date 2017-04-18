18.04.2017 (23:56)
Российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Греции
В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Греции.
Посещению по оценке подвергнется 1 бригада армейской авиации и будет проводиться 19 апреля 2017 г. в течение одного дня.
Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.
В ходе посещения по оценке инспекторы посетят штаб бригады в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.