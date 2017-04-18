18.04.2017 (23:44)

Представители ОПК на совместной конференции показали инновационные материалы, применяемые при создании перспективного вооружения

18 апреля на территории ФГАУ «Конгрессно-выставочный центр «Патриот» прошла практическая конференция «Инновационные материалы и технологии». Участники конференции обсудили вопросы внедрения новых материалов и технологий при создании перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), определили уровень их готовности на настоящее время и выработали механизмы взаимодействия по обмену информацией об имеющемся научно-техническом заделе между разработчиками (поставщиками) сырья и материалов, материаловедческими организациями промышленности, головными производителями образцов ВВСТ, научно-исследовательскими организациями и представителями Минобороны России с учетом потребности Вооруженных Сил РФ в перспективных образцах ВВСТ.

Организатором мероприятия выступило Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ).

Во вступительном слове начальник ГУНИД МО РФ Александр Миронов отметил перспективность, важность и актуальность рассматриваемых вопросов, отдельно пригласил всех присутствующих на предстоящий международный военно-технический форум «АРМИЯ-2017».

В рамках проведения конференции предприятиями разработчиками была представлена статическая экспозиция инновационных материалов, в том числе уже применяемых при создании перспективного вооружения.

Всего в работе конференции приняли участие свыше 300 специалистов от центральных органов военного управления, научных и образовательных организаций Минобороны России, 200 предприятий промышленности и научно-исследовательских организаций России, география которых охватывает всю Российскую Федерацию – от Владивостока до Калининграда.

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