18.04.2017 (21:19)

Оперативная группа российских войск в Приднестровье подвела итоги за зимний период обучения на водительской конференции

В Гарнизонном офицерском клубе (ГОК) города Тирасполь состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с подведением итогов водительской деятельности за зимний период обучения 2017 учебного года.

На мероприятие было привлечено более 600 военнослужащих-водителей и военнослужащих, пользующихся личным автотранспортом.

Руководителем занятия были доведены регламентирующие документы, на основании которых водителей за нарушения правил дорожного движения могут привлечь к административной и уголовной ответственности.

В рамках водительской конференция было подсчитано расстояние, преодоленное водительским составом ОГРВ ПРРМ при проведении мероприятий боевой подготовки. Общий накат механиками-водителями составил около 35 тысяч километров. Также по итогам зимнего периода обучения водительскому составу ОГРВ ПРРМ поставлена оценка – хорошо.

На конференции также была отмечена положительная тенденция, так как личный состав сохранил нулевую аварийность на дорогах Приднестровского региона.

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