19.04.2017 (00:00)

Минобороны России открывает раздел официального сайта, посвященный деятельности военного ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества

Новый раздел подробно расскажет о главных направлениях и результатах работы Минобороны России по сохранению памяти защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга: о ведении поисковой работы, учете и обустройстве воинских захоронений в России и за рубежом, установлении судеб защитников Отечества, пропавших без вести.

В новом разделе посетители также смогут узнать о планах и результатах работы поисковых экспедиций Минобороны России, ознакомиться с деятельностью военно-мемориальных служб военных округов и флотов, с порядком и правилами поиска, опознания и перезахоронения останков тел погибших военнослужащих и организацией в Минобороны России работ по обязательной государственной дактилоскопической регистрации.

Значительный интерес для российской и зарубежной аудитории представляет рубрика о международной деятельности, в которой размещены отчеты о результатах работы и контакты филиалов представительств Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом: в Германии, США, Венгрии, Китае, Польше, Чехии, Словакии и Румынии.

Особый интерес пользователей вызовет информация о поисковой работе и порядке прохождения службы в 90-м отдельном специальном поисковом батальоне. Главная задача этого уникального подразделения — ведение поисковой работы, обнаружение и предание земле праха павших, установление имен погибших.

В 90-й оспб целенаправленно призываются граждане из числа членов поисковых организаций, имеющих знания, умения и навыки в проведении поиска и перезахоронения останков погибших воинов. В результате поисковых работ, проведенных военнослужащими 90-го оспб с 2006 года, обнаружено 8024 останков военнослужащих РККА и 115 останков военнослужащих иностранных армий, преданных земле в соответствии с воинскими ритуалами.



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