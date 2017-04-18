18.04.2017 (21:11)

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялись первые проводы призывников

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялись первые торжественные проводы более 30 призывников, направляемых к месту прохождения военной службы. Всего из города на Неве будет направлено в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования около 3 тыс. человек.

Для этого в 26 субъектах Российской Федерации в границах ЗВО созданы 994 призывные комиссии. На их заседания планируется рассмотреть более 220 тысяч граждан призывного возраста.

На особом контроле штаба округа находится призыв на военную службу, и отправка в войска граждан, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.

Практика призывных кампаний Западного военного округа последних лет показывает, что молодые люди, прибывшие в районные отделы военных комиссариатов в начале призыва, имеют возможность выбора родов и видов войск для прохождения военной службы.

Особо в этом году наблюдается динамика комплектования войск призывниками с высшим образованием. Осенью 2016 этого года новобранцы с высшим образованием составили 21% от общего числа призванных и направленных в войска граждан — это более 11 тысяч человек.

Всего же в ходе весеннего призыва из субъектов Российской Федерации, на территории которых дислоцируются войска Западного военного округа (ЗВО), в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие воинские формирования и органы будет призвано на военную службу около 48 тысяч человек.



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