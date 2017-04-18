18.04.2017 (21:34)

Военные лесничие Костеревского филиала «Оборонлес» Минобороны России отработали приемы тушения лесных пожаров

В Костеревском филиале «Оборонлес» Минобороны России провели учения по отработке совместного взаимодействия и слаженности сил и средств Костеревского лесничества Минобороны России – филиала Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России, войсковой части и 14 отряда Федеральной противопожарной службы Владимирской области при тушении лесных пожаров.

По легенде учений, лесной пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при проведении лесохозяйственных работ. В результате учений было отработано взаимодействие пожарных расчетов, сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров, проверена пожарная и приспособленная техника, переносное оборудование и инструмент.



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