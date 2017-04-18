18.04.2017 (21:24)

В 2016 году единой системой мониторинга гособоронзаказа предотвращено нецелевое расходование 63 млрд. рублей

Благодаря работе Единой информационной системы контроля за использованием средств государственного оборонного заказа (ЕИС ГОЗ) в 2016 году уполномоченные банки предотвратили списание 63 млрд. рублей на цели, не связанные с выполнением гособоронзаказа.

Введение системы контроля концептуально изменило информированность Минобороны России как государственного заказчика, что позволяет на постоянной основе осуществлять мониторинг расчетов по гособоронзаказу.

На сегодняшний день ЕИС ГОЗ позволяет не только госзаказчику, но и исполнителям гособоронзаказа анализировать финансовые потоки, работать с учетом актуальной и достоверной информации обо всех участниках расчетов по ГОЗ и всех платежах, что способствует повышению финансовой дисциплины предприятий промышленности и как следствие, качественному выполнению ГОЗ.



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