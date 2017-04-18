18.04.2017 (20:57)

Первые соревнования сотрудников военных автоинспекций пройдут на отечественных автомобилях ЛАДА Веста

Впервые в рамках Международных Армейских игр-2017 пройдут соревнования сотрудников военных автоинспекций «Дорожный патруль».

Международный этап конкурса состоит из двух этапов – «Военно-технической эстафеты» и «Соревнований специалистов». В ходе первого этапа участники выполнят движение с преодолением различных препятствий. Далее, в ходе «Соревнований специалистов» участники продемонстрируют навыки регулирования дорожного движения и умения экстремального вождения и выполнении приемов контраварийной подготовки с элементами «полицейского разворота», вождения «змейкой» и других. При этом все участники соревнований, в том числе иностранные государства будут соревноваться на российских автомобилях ЛАДА Веста.

Победители и призеры соревнований определяются судейской комиссией по результатам соревнований конкурса на основании протокола, утвержденного старшим судьей конкурса.

Сотрудники военной автоинспекции смогут продемонстрировать не только профессиональные навыки на полигоне, но и качества, которые особенно важны для военных: умение действовать слаженно, четко, оперативно.

Соревнования пройдут с 5 по 12 августа 2017 г. на полигоне «Ногинский» Военного института (общевойскового) Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

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