18.04.2017 (19:46)

В ЗВО проходит учебно-методический сбор с инструкторами по физической подготовке и спорту

На базе мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Ленинградской области, начался учебно-методический сбор со специалистами физической подготовки и спорта Западного военного округа (ЗВО). Всего в мероприятии принимают участие более 150 человек.

Сбор начался с проверки уровня теоретической и физической подготовленности самих специалистов ФПиС, а также их методических навыков по организации физического развития военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту.

Во время проведения сборовых занятий специалисты физической подготовки изучат порядок организации и проведения массовых всеармейских соревнований, современные методы работы спортивного комитета соединения и воинской части, поделятся передовым опытом, накопленным в объединениях и соединениях военного округа.

На заключительном этапе сбора в виде показных мастер-классов по гимнастике, рукопашному бою и военно-прикладным спортивным дисциплинам специалисты по физической подготовке продемонстрируют свои спортивные знания, умения и навыки, которые они передают военнослужащим соединений и воинских частей округа.

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