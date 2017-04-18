18.04.2017 (19:40)

Зенитные подразделения ПВО Москвы в рамках проверки подняты по тревоге

В рамках проведения итоговой проверки за зимний период обучения соединение противовоздушной обороны Воздушно-космических сил, дислоцированное в Московской области, поднято по тревоге.

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск совершили марш в назначенные позиционные районы и заступили на боевое дежурство. Во время марша личный состав отработал действия при отражении диверсионно-разведывательных групп.

В ходе решения задач боевого дежурства для проверяемых моделируются условия боевой обстановки повышенных уровней сложности с использованием мобильных постановщиков помех.

К проверке привлечены расчеты зенитных ракетных систем С-400,

С-300, зенитных ракетно-пушечных комплексов Панцирь-С, радиолокационных станций различного радиуса действия.

Всего в мероприятиях принимают участие более 1000 военнослужащих, а также задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники.

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