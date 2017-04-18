18.04.2017 (19:35)
В Балтийском море состоялись ракетные пуски в рамках Государственных испытаний нового фрегата
В морских полигонах на Балтике ракетный катер «Кузнецк» произвел пуск ракеты-мишени для отработки комплекса противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Макаров».
В свою очередь фрегат, который проходит завершающий этап Государственных испытаний, поразил запущенную мишень зенитным ракетным комплексом «Штиль».
В обеспечении ракетных пусков новейшего фрегата Военно-Морского Флота (ВМФ) России приняли участие более десяти кораблей и судов, а также морская авиация Балтийского флота.
На Балтийском море регулярно проходят испытания новой техники для ВМФ России. К этим мероприятиям постоянно привлекаются корабли, суда обеспечения, спасательные силы и авиация Балтийского флота.
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