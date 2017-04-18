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18.04.2017 (19:28)

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа выполнили ночное бомбометание

Эскадрилья бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО), базирующаяся в Воронежской области, в рамках итоговой проверки за зимний период обучения выполнила практическое бомбометание в ночных условиях.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков наносили удары в составе звеньев по наземным целям, имитирующим фортификационные сооружения, танковые колонны, самолеты на аэродромах и командные пункты условного противника.

Для поражения мишеней использовались фугасные авиационные бомбы ФАБ-210 и ФАБ-500. Контроль поражения целей осуществлялся с помощью станций визуального контроля и наведения.

Кроме того, экипажи самолетов отработали уход от систем противовоздушной обороны условного противника и провели условные воздушные бои.

В учебно-тренировочных полетах приняли участие 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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