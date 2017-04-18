18.04.2017 (18:22)

В войсках завершен отбор личного состава для формирования взводов экологической очистки в Арктике

На Северном флоте, в Центральном и Восточном военных округах, а также в 12-ом Главном управлении МО РФ завершено формирование взводов по экологической очистке в Арктике.

Военнослужащие приступили к изучению мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки метала и прессования.

Взвода ликвидации экологического ущерба формируются по временным штатно-должностным расчетам и в настоящее время насчитывают 186 человек.

Личный состав будет производить очистку территории с учетом географического расположения объектов, продолжительности светлого периода времени и объемов работ.

В этом году мероприятия по экологической очистке территории воинских частей, гарнизонов, военных полигонов Арктической зоны проводятся на архипелаге Новая Земля (в поселках Белушья губа, Рогачево, Северный), архипелаге Новосибирские острова (на островах Котельный и Кильдин) и на других арктических объектах. Взводам предстоит собрать более 3,9 тыс. т металлолома.

В 2017 году Минобороны России продолжит работу по экологической очистке территорий Арктической зоны. Для этих целей подразделения Минобороны по ликвидации экологического ущерба продолжат снос ветхих и разрушенных строений, будут проводить рекультивацию земли на территориях Минобороны России и осуществлять вывоз металлолома из Арктики на материк, для дальнейшей переработки. Полностью очистить земли военного ведомства в Арктике от металлолома планируется до 2020 года.

В период с 1 июня по 1 октября 2016 г. силами взводов собрано 6054 т. металлического лома и вывезено на материк 4778 т, на Центральном полигоне РФ ликвидировано 90 списанных зданий. Общая площадь очищенной территории с учетом 2015 года составила 162 га.



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