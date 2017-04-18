18.04.2017 (18:31)

В Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского начал работу ХХХ-й Всероссийский симпозиум «Радиолокационное исследование природных сред»

На базе Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского начал работу ХХХ-й Всероссийский симпозиум «Радиолокационное исследование природных сред». Он собрал более 350 ученых, которые представляли 55 организаций из 22 городов Российской Федерации. Участников мероприятия приветствовал заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор Юрий Кулешов. На церемонии открытия присутствовали как руководители научно-исследовательских организаций, так и представители молодого поколения. Это свидетельствует о том, что уже 35 лет (с 1982 года) симпозиум остается востребован как площадка для общения и обмена опытом.

Работа симпозиума включала несколько этапов. В ходе пленарного заседания был заслушан ряд докладов, далее работа продолжилась в рамках секционных заседаний. Также для участников мероприятия была проведена экскурсия по музею Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского. После заключительного пленарного заседания для иногородних участников симпозиума была организована обзорная экскурсия по достопримечательностям г. Санкт-Петербурга.



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