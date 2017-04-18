18.04.2017 (18:13)

Министр обороны России принял участие в заседании Наблюдательного совета ДОСААФ

Сегодня в Национальном центре управления обороной страны под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Наблюдательного совета ДОСААФ России.

Открывая его работу, глава военного ведомства напомнил, что в этом году исполнилось 90 лет со дня создания Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.

«Сегодня оборонное общество представляет собой эффективную систему допризывной подготовки, которая объединяет свыше 1200 образовательных организаций», — отметил Министр обороны и пояснил, что «в прошлом году в них прошли обучение 32640 молодых людей по 12 военно-учётным специальностям».

В результате госзаказ был выполнен полностью.

Впервые на плановой основе осуществлялась подготовка призывников к службе в Воздушно-десантных войсках. Теперь 1011 стрелков-парашютистов смогут вступить в ряды «голубых беретов».

Сергей Шойгу подчеркнул, что «ДОСААФ не только готовит молодёжь к военной службе, но и уделяет большое внимание развитию массового спорта, возрождению добрых традиций детских и молодежных организаций».

В частности, оборонное общество принимает активное участие в работе Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В прошлом году представители ДОСААФ впервые продемонстрировали своё профессиональное мастерство в финалах Армейских международных игр.

Также был создан Попечительский совет, который призван способствовать повышению интереса к деятельности ДОСААФ.

В свою очередь председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Александр Колмаков рассказал о планах работы Организации в самой ближайшей перспективе.

По его словам, особое внимание будет уделяться выполнению плана подготовки специалистов для Вооруженных Сил. Взятые сегодня обязательства — 29459 человек по 15 военно-учётным специальностям, в том числе по новым специальностям для войск связи — 500 человек.

Александр Колмаков обратил внимание на тот факт, что в 2017 году завершилась подготовка 37 специалистов по эксперименту «Моряк».

Как отметил председатель ДОСААФ, оборонное общество сегодня — это разветвленная сеть структурных подразделений во всех регионах России с современной учебно-материальной базой. Оно насчитывает 118 авиационных организаций, базирующихся на более чем 100 аэродромах и посадочных площадках, располагает более чем 1000 единицами авиационной техники. Наибольшее количество составляют самолеты Як-52 и Ан-2, вертолеты Ми-2 и планеры всех типов.

Выступивший на заседании заместитель председателя ДОСААФ Николай Стаськов рассказал, что в этом году экипажи, расчеты и команды Организации примут участие в 17 конкурсах на 16 площадках Армейских международных игр. Как и раньше, оборонное общество будет представлено в трех лигах — «Лига ветеранов», «Лига военно-патриотических клубов» и «Спортивная лига».

По словам Николая Стаськова, команды «Лиги ветеранов», сформированные из инструкторско-преподавательского состава и сотрудников ДОСААФ, примут участие в 8 конкурсах.

Команды юнармейцев «Лиги военно-патриотических клубов» в возрасте от 13 до 17 лет будут состязаться по единой программе многоборья Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Команды «Спортивной лиги» примут участие в соревнованиях, проводимых в форме открытых чемпионатов по 13 авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.

«Также в рамках всеармейского и международного этапов игр осуществляется популяризация военно-прикладных видов спорта. Будет уделено большое внимание показательным выступлениям по пейнтболу, авиамодельному, мотоциклетному, автомобильному и парашютному спорту, служебному собаководству, продемонстрированы образцы спортивной техники», — добавил Николай Стаськов.

Он пояснил, что в общей сложности в финальных соревнованиях примет участие около 2000 человек.

Николай Стаськов также сообщил, что «оборонное общество развернуло работу по созданию многофункциональных центров военно-патриотического воспитания — это как раз те регионы, которые не охвачены Министерством обороны при реализации проекта создания филиалов парка «Патриот».

В этом году начнется подготовка к запуску таких проектов в Башкирии и Крыму, Ставропольском крае, Калининградской, Пензенской, Самарской, Тульской областях.

Николай Стаськов отметил, что в сентябре-октябре этого года планируется презентация первой очереди многофункционального центра имени Валентины Терешковой в Ярославле.

«На этой площадке мы намерены отработать взаимодействие всех субъектов, участвующих в системе патриотического и военно-патриотического воспитания», — пояснил Николай Стаськов.

Участники заседания констатировали, что в целом ведётся большая работа по развитию ДОСААФ. Вопросы и проблемы, которые возникают, оперативно решаются.



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