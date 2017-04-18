18.04.2017 (17:59)
Конкурс расчетов РХБ защиты Западного военного округа «Безопасная среда» стартовал в Курской области
Сегодня на полигоне Постоялые дворы в Курской области стартовал конкурс профессионального мастерства среди подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Западного военного округа (ЗВО) «Безопасная среда».
В конкурсе принимают участие боевые расчеты машин химической разведки РХМ-4 и РХМ-2 воинских частей, дислоцированных в Калининградской, Ленинградской, Московской, Воронежской и Курской областях.
Соревнования предусматривают выполнение 24 нормативов по вождению, огневой подготовке, а также по РХБ защите. Каждому расчету предстоит преодолеть маршрут, оборудованный рвами, эскарпами, траншеями, габаритными тоннелями, холмами, косогорами, извилистыми проездами и огненно-штурмовой полосой.
В этом году команды-участницы представлены четырьмя экипажами (три основных и один запасной). В каждом экипаже – три человека (в их составе допускается один офицер). Конкурс проходит в три этапа – «Индивидуальная гонка», «Эстафета» и «Огневая подготовка».