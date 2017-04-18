18.04.2017 (17:41)

В рамках весеннего призыва первые новобранцы из Севастополя направлены в войска ЮВО

В рамках весенней призывной кампании первая группа новобранцев из Севастополя численностью 30 человек направлена для прохождения военной службы в воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Торжественные проводы призывников прошли на сборном пункте Севастопольского городского военкомата. Защитников Отечества с началом службы в Вооруженных Силах поздравил военный комиссар Севастополя Алексей Астахов, ветераны Черноморского флота.

В ходе весеннего призыва 2017 года родителям призывников из Севастополя была предоставлена возможность присутствовать на заседаниях призывных комиссий, на которых принимались решения в отношении их сыновей.

Севастопольские новобранцы направлены для прохождения службы в соединения и части армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированные на Крымском полуострове.

При отправке в войска военнослужащие обеспечиваются банковскими картами, на которые впоследствии будет перечисляться денежное довольствие. Сим-карты дадут возможность в свободное от выполнения обязанностей службы время связываться с родными.

С текущего года севастопольцы будут служить не только на территории Крыма, но и материковой России.

Всего в ходе весенней кампании в ряды Вооруженных Сил планируется направить 400 жителей Севастополя.

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