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18.04.2017 (16:00)

В Тверской области приведен в высшие степени боевой готовности истребительный авиационный полк ЗВО

Истребительный авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Тверской области, приведен в высшие степени боевой готовности в рамках начавшегося летно-тактического учения (ЛТУ). В учении принимают участие экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и СУ-27.

В рамках ЛТУ летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы.

Кроме того, экипажи МиГ-31БМ и Су-27 выполнят задачи по перехвату самолетов-нарушителей Государственной границы, а также произведут электронные пуски по крылатым ракетам и стратегическим бомбардировщикам условного противника.

Основная цель учения – проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач по предназначению, а также практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.

В ЛТУ принимают участие около 50 военнослужащих и задействовано более 10 истребителей МиГ-31БМ и Су-27. 

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Авиация , Западный военный округ , Учения , Истребительная авиация
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