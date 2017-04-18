18.04.2017 (15:23)

Около 100 проверок боевой готовности войск проведено с начала этого года в Западном военном округе

С начала этого года комплексные комиссии штаба Западного военного округа (ЗВО) провели около 100 проверок боевой готовности соединений и воинских частей округа.

Во время проверок личный состав мотострелковых, артиллерийских, танковых подразделений, а также подразделения обеспечения совершали многокилометровые марши на незнакомые полигоны в Воронежской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Нижегородской областях. При этом военнослужащие отрабатывали вводные по отражению нападения условных диверсионных групп противника, вопросы ориентирования на незнакомой местности и всестороннего обеспечения марша.

Особое внимание в ходе проверок уделялось действиям командиров и штабов по вопросам организации управления, взаимодействия и организации системы связи между различными родами войск.

Проверки боевой готовности являются важной формой изучения реального состояния дел в войсках.

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