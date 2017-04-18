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18.04.2017 (14:32)

Понтонные подразделения ЗВО прибыли на остров Котлин для выполнения специальной задачи

Впервые в истории Кронштадта, города Воинской славы, расположенного на острове Котлин, инженеры Западного военного округа (ЗВО) соединят понтонным мостом фортификационное сооружение с островом.

Почти 200-метровый понтонный мост  будет наведен от пирса Западной Усть-Рогатки к молу, огораживающему Купеческую и Среднюю гавани. Он соединит причал и историческую батарею «Князь Меньшиков». На ней, как и на молу, в ходе праздничных мероприятий, посвященных Дню ВМФ России,  будут размещаться зрители и участники праздника.

Также на дамбе Западной Усть-Рогатки в качестве экспоната установят  глубоководный спасательный аппарат АС-5, доставленный из Балтийска. Он предназначен для спасения экипажей затонувших подводных лодок с глубин до 500 м путем приема подводников в аппарат и оказания помощи личному составу затонувшей подлодки путем передачи продуктов питания, средств регенерации и одежды.

АС-5 станет одним из экспонатов для привлечения внимания гостей в Кронштадте. В мае запланирована доставка береговых ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж» с Черноморского высшего военно-морского ордена Красной звезды училища имени П.С.Нахимова, которые также станут выставочным украшением Кронштадта.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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