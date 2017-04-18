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18.04.2017 (14:20)

В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот

В ходе весенней призывной кампании для прохождения военной службы по призыву на областном сборном пункте прошли мероприятия по отправке новобранцев из военных комиссариатов Калининградской области на Балтийский флот.

На сборном пункте первая команда для Балтийского флота прошла все необходимые процедуры медицинского освидетельствования, дактилоскопическое исследование, профессиональный отбор, юноши получили военные билеты, многофункциональные персональные электронные карты и телефонные сим-карты, переоделись в военную форму одежды.

В рамках весенней призывной компании весной и летом этого года из Калининградской области призовут на военную службу более 1200 человек. Большинство из них будут проходить службу на кораблях и береговых частях Балтийского флота. Традиционно 15 призывников отправятся служить в Президентский полк Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Из других субъектов РФ до 15 июля для прохождения службы на Балтийский флот планируется направить порядка 4 тыс. новобранцев. Помимо призывников соединения и воинские части флота пополнят около 2 тыс. младших специалистов, окончивших учебные части Министерства обороны России.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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