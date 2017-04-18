18.04.2017 (13:00)
В Саратовской области соединение РХБ защиты поднято по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения
Мобильная бригада радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцируемая в Саратовской области, поднято по тревоге в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Одна из главных задач мероприятия – проверка и оценка способности приведения в высшие степени боевой готовности инспектируемого соединения.
В рамках проверки подразделениям предстоит выполнить задачи по предназначению, в том числе по аэрозольному прикрытию назначенных комиссией Минобороны объектов.
Кроме того, с военнослужащими соединения РХБ защиты будут проведены контрольные занятия по огневой, специальной, технической, инженерной, физической, военно-медицинской и строевой подготовке, а также по вождению боевых машин и автомобилей.
В контрольных занятиях, которые продлятся до 22 апреля, принимают участие свыше 900 военнослужащих, задействовано более 250 единиц военной и специальной техники.