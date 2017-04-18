Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

18.04.2017 (13:43)

На Каспийской флотилии проходит учение с высадкой морского десанта

Отряд десантных катеров из состава бригады надводных кораблей Каспийской флотилии принимает участие в учении с высадкой морского десанта в морском полигоне.

В течение шести дней экипажи пяти быстроходных десантных катеров типа «Серна» выполнят различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия, как одиночными катерами, так и в составе отряда десантных катеров.

В целях усложнения задач и приближения обстановки к реальной, десантные катера будут двигаться на предельно возможных скоростях – более 30 узлов (около 60 км/ч) с отработкой различных вариантов и способов подхода к берегу, с имитацией посадки и высадки морского десанта.

Учение проводится в два этапа: сначала без привлечения личного состава и боевой техники морской пехоты, а затем с высадкой десанта на побережье различными вариантами и способами подхода к берегу.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Каспийская флотилия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false