18.04.2017 (13:43)
На Каспийской флотилии проходит учение с высадкой морского десанта
Отряд десантных катеров из состава бригады надводных кораблей Каспийской флотилии принимает участие в учении с высадкой морского десанта в морском полигоне.
В течение шести дней экипажи пяти быстроходных десантных катеров типа «Серна» выполнят различные элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия, как одиночными катерами, так и в составе отряда десантных катеров.
В целях усложнения задач и приближения обстановки к реальной, десантные катера будут двигаться на предельно возможных скоростях – более 30 узлов (около 60 км/ч) с отработкой различных вариантов и способов подхода к берегу, с имитацией посадки и высадки морского десанта.
Учение проводится в два этапа: сначала без привлечения личного состава и боевой техники морской пехоты, а затем с высадкой десанта на побережье различными вариантами и способами подхода к берегу.