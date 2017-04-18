18.04.2017 (13:29)

Инженеры ЮВО в ходе учения навели мосты через водную преграду в Ставропольском крае

Военнослужащие инженерных частей и подразделений 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Северном Кавказе, завершили полевой выход на полигоне Серноводское в Ставропольском крае.

В ходе полевого выхода с военными инженерами были проведены практические занятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов, соблюдению требований безопасности при их ликвидации, а также отработке вопросов инженерного обеспечения войск с учетом боевого опыта.

При освоении инженерной техники военнослужащие прошли специальный курс по экстремальному вождению, установке минных полей и проделыванию в них проходов, учились вести разведку местности с целью обнаружения взрывоопасных предметов, проводить подрывы огневым и электрическим способами.

На завершающем этапе полевого выхода с подразделениями было проведено тактико-специальное учение на местности. В ходе учения военные инженеры навели мосты через водные преграды с использованием понтонно-мостового парка ПМП, установили мостовые переходы через препятствия с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

На полевой выход привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 150 единиц специальной техники.

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