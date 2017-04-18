18.04.2017 (13:02)

На полигоне ЮВО Кадамовский в Ростовской области оборудуют учебные тактические поля для подготовки мотострелковых подразделений

Подразделения разведки мотострелкового соединения Южного военного округа, дислоцированного в Ростовской области, выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

Огонь велся из автоматов АК-74 из различных положений – лежа, стоя и на ходу по движущимся и появляющимся радиоуправляемым мишеням.

Также стрельбу по мишеням, имитирующим бронетехнику, выполнили расчеты гранатометов РПГ-7В. Всего было произведено более 50 выстрелов.

Кроме того, на общевойсковом полигоне Кадамовский с разведподразделениями были проведены занятия по тактической, специальной и медицинской подготовке.

Ход боевой учебы проверил командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

«Практические занятия по отдельным предметам боевой подготовки должны выполняться в комплексе. Все их элементы необходимо отрабатывать в ходе тактико-строевых занятий на учебном поле», – поставил задачу Александр Дворников командованию соединением.

Командующий войсками округа потребовал спланировать на территории полигона Кадамовский и закрепить за каждым подразделением участки местности, предназначенные для проведения практических занятий.

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