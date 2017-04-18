18.04.2017 (12:43)

Краснодарское президентское кадетское училище объявило прием документов для поступления в 5-е и 6-е классы

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Краснодарское президентское кадетское училище» в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации объявило о приеме документов от родителей (законных представителей) кандидатов для поступления в 5-е и 6-е классы на 2017-2018 учебный год.

В училище принимаются несовершеннолетние граждане Российской Федерации, годные по состоянию здоровья, имеющие соответствующий классу поступления уровень образования и возраст.

Прием в училище осуществляется на конкурсной основе при условии успешного прохождения вступительных испытаний в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы на кандидатов принимаются ежедневно (с понедельника по пятницу) с 14:00 до 16:00 на КПП №1 училища, телефон для справок: 8 (861) 214-30-19.

Личное дело кандидата, поступающего на учебу, может быть отправлено по почте с прибытием корреспонденции на Главпочтамп Краснодара не позднее 30 мая 2017 г., либо с помощью компаний экспресс-почты. Прием личных дел от указанных компаний будет осуществляться в указанное выше время на КПП-1.

О допуске к вступительным испытаниям обратившиеся будут оповещены по телефону и письменно уведомлены с 10 по 20 июня 2017 г. Дата окончания приема личных дел — 31 мая 2017 г.

Согласно приказу планируется набрать следующее количество воспитанников: в 5-е классы — 80 человек, в 6-е классы — 60 человек.

С более подробной информацией о Краснодарском президентском кадетском училище и условиях поступления можно ознакомиться на его официальном сайте.

Справочно :

Преимущественным правом приема в училище при условии успешного прохождения вступительных испытани, согласно приказу Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 года № 515 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации» пользуются:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту;

дети государственных гражданских служащих и гражданского персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

дети граждан, которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность военной службы которых составляет 20 лет и более;

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы;

дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

дети сотрудников органов внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнение служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел;

дети, находящиеся на иждивении указанных лиц;

дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;

иные лица в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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