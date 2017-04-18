18.04.2017 (12:29)

Инженерно-саперный полк на Кубани вернулся в ППД после первого полевого выхода

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), сформированного в конце прошлого года в Краснодарском крае, вернулись в пункт постоянной дислокации (ППД) после завершения своего первого полевого выхода.

Саперы совершенствовали навыки в минно-взрывной подготовке, разминировании местности в различных условиях боевой обстановки, в том числе с применением миноискателей «Коршун» и минно-розыскных собак.

Военные инженеры тренировались в наведении мостов через водные преграды с использованием понтонно-мостового парка ПМП, а также мостовых переходов через препятствия при помощи тяжелых механизированных мостов ТММ-3.

Завершилась подготовка подразделений инженерных войск выполнением нормативов по оборудованию окопов, траншей, капониров и заглубленных командных пунктов в составе расчетов полевых землеройных машин, а также по установке минных полей в составе подразделений.

Всего к практическим занятиям было привлечено более 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц специальной техники, в том числе бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-3, понтонно-мостовой парк ПМП, тяжелый механизированный мост ТММ-3, траншейные машины и котлованные машины БТМ-3 и МДК.

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