18.04.2017 (12:15)

Разведчики российской военной базы в Армении учатся действовать в горах

На российской военной базе в Армении началось тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями.

На высокогорном полигоне Камхуд разведчики, применяя карты и современные GPS-навигаторы, отрабатывают вопросы по поиску и блокированию района нахождения условного противника, подготовке и выполнению налета на колонну диверсионной группы, поиску оружия и боеприпасов, спрятанных в горно-лесистой местности.

Помимо этого, военнослужащие учатся преодолевать овраги и горные ущелья с использованием альпинистского снаряжения и подручных средств.

Разведчикам предстоит выполнить около 30 нормативов по специальной, тактической, огневой подготовке, находясь, как правило, на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

Все поставленные задачи военнослужащие решают в современной экипировке «Ратник».

К учению, которое проводится в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения, привлечены около 500 военнослужащих, задействовано более 50 единиц военной техники.

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