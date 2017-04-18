18.04.2017 (11:53)
Новые Уралы пополнили автомобильный парк Центрального военного округа
Около 40 автомобилей Урал-4320 последней модификации поступили в войска Центрального военного округа (ЦВО) по Гособоронзаказу-2017.
Грузовики производства Миасского автозавода пополнили парк специальной техники воинских частей 90-й танковой дивизии, сформированной на Урале в конце прошлого года.
Автомобиль Урал-4320 обладает повышенной проходимостью за счет колесной формулы 6*6. Благодаря удлиненной базе грузоподъемность автомобиля по сравнению с предшественниками увеличена до 10 тонн.
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