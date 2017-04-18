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18.04.2017 (09:38)

В РВСН прошли сборы военных психологов

В период с 17 по 18 апреля на базе 60-й ракетной дивизии под руководством заместителя командующего 27-й ракетной армии по работе с личным составом гвардии-полковника В. Чазова были проведены сборы специалистов психологической работы Владимирского ракетного объединения.

В рамках мероприятия были проведены инструкторско-методические и практические занятия, на которых его участникам была предоставлена возможность обменяться опытом работы, ознакомиться с новыми приемами психологической подготовки в повседневной боевой учебе.

В сборах приняли участие заместитель начальника Центра психологической работы Вооруженных Сил подполковник А. Юдин, начальник психологической службы 27-й ракетной армии гвардии подполковник И. Никитин, заместитель командира 60-й ракетной дивизии по работе с личным составом полковник А. Иващенко, которые провели с участниками сборов теоретические и практические занятия.

Психологи воинских частей и соединений обменялись мнениями по наиболее актуальным и спорным вопросам своей работы, изучили новые руководящие документы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Психологи , Сборы , РВСН
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