18.04.2017 (10:48)

Во Владивостоке впервые прошел чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из лука

Во Владивостоке на полигоне морской пехоты Горностай прошел первый открытый чемпионат Тихоокеанского флота (ТОФ) по стрельбе из лука.

В турнире, организованном Спортивным комитетом ТОФ, участвовали более 50 военнослужащих ТОФ, членов их семей, а также представители детских патриотических и спортивных клубов Владивостока. Лучники соревновались в точности поражения мишени.

Во время чемпионата для зрителей и болельщиков работала выставка вооружения и военной техники ТОФ, а все желающие могли попробовать настоящей флотской каши.

По итогам чемпионата его победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице