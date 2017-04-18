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18.04.2017 (10:48)

Во Владивостоке впервые прошел чемпионат Тихоокеанского флота по стрельбе из лука

Во Владивостоке на полигоне морской пехоты Горностай прошел первый открытый чемпионат Тихоокеанского флота (ТОФ) по стрельбе из лука.

В турнире, организованном Спортивным комитетом ТОФ, участвовали более 50 военнослужащих ТОФ, членов их семей, а также представители детских патриотических и спортивных клубов Владивостока. Лучники соревновались в точности поражения мишени.

Во время чемпионата для зрителей и болельщиков работала выставка вооружения и военной техники ТОФ, а все желающие могли попробовать настоящей флотской каши.

По итогам чемпионата его победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными подарками.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Спорт
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