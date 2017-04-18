18.04.2017 (11:25)

На Северном флоте торжественно закрыт хоккейный сезон

В Североморске на стадионе ЦСКА под руководством командующего Северным флотом (СФ) вице-адмирала Николая Евменова состоялось торжественное закрытие чемпионата по хоккею с шайбой на Кубок командующего флотом.

В соревнованиях, которые проходили с 29 января по 17 апреля, принимали участие 13 сборных объединений, соединений, частей и учреждений СФ. В зависимости от опыта и мастерства игроков команды были разделены на два дивизиона.

За победу в первом дивизионе хоккеисты Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» получили из рук командующего флотом переходящий кубок. Серебрянным призером стала сборная авиаторов «Гроза», а замкнули тройку призеров морские пехотинцы из команды «Спутник».

Во втором дивизионе победила команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ, второе место – у команды «Медведи» соединения атомных подводных лодок, третьей стала команда «Тайфун» подводных сил СФ.

Подводя итог хоккейному сезону 2016-2017 годов, вице-адмирал Николай Евменов отметил, что североморцы приняли активное участие в трех больших хоккейных событиях: в Новогоднем турнире, в турнире, посвящённом Дню моряка-подводника, и в чемпионате на Кубок командующего флотом. Он поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также особо поблагодарил болельщиков за их горячую поддержку.

По результатам чемпионата лучшим вратарем был признан Евгений Серебряков из команды «К-21» управления флота, лучшим защитником – Александр Шангин из «Спутника», лучшим нападающим – Юрий Сборцев из «Альбатроса», лучшим бомбардиром – Андрей Ивкин из «Спасателя», лучшим снайпером – Алексей Чернядьев из «Грозы».

Кроме того, на церемонии закрытия чемпионата были вручены специальные награды: приз имени Всеволода Боброва присуждён команде «Спасатель», забившей наибольшее количество шайб, а приз «Лучшая команда болельщиков» – болельщикам сборной «К-21». Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов был отмечен дипломом Федерации хоккея России за развитие отечественного хоккея.

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