18.04.2017 (11:05)

В Таджикистане завершилась проверка боеготовности российской военной базы

В 201-й военной базе, дислоцированной в Таджикистане, завершилась комплексная проверка боеготовности.

Контрольные занятия проводились в течение недели на полигонах Ляур и Момирак. Подразделения отработали действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершение марша в назначенные районы, переброску и развертывание мобильных компонентов системы управления, а также вопросы противодействия терроризму. Офицеры, солдаты и сержанты выполнили упражнения контрольных стрельб, сдали нормативы по тактико-специальной, специальной и физической подготовкам.

201-я военная база – крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе.

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