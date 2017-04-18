18.04.2017 (09:15)

Российские саперы при разминировании исторической части Пальмиры используют новейшие инженерные робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера»

Среди новейших инженерных средств, используемых российскими саперами — управляемый разведывательно-досмотровый робототехнический комплекс «Скарабей». Это радиоуправляемая подвижная колесная база, на которой установлены видеокамеры высокого разрешения, микрофон и тепловизор, управляемая по радиоканалу с пульта видеонаблюдения.

Дистанция получения изображения и надежного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу.

При разминировании особо труднодоступных мест, разрушенных зданий и завалов российские саперы используют беспроводное досмотровое устройство «Сфера», представляющее собой небольшой шар, оснащенный четырьмя видеокамерами со светодиодной подсветкой, а также микрофоном и передатчиком.

«Сфера» позволяет одновременно передавать изображение со всех четырех видеокамер, обеспечивая своим операторам обзор в 360 градусов. Высокая прочность устройства позволяет ему выдерживать многократные забросы и падения с высот до 5 метров, а встроенная система позиционирования – автоматически принимать после заброса вертикальное положение.

Сами саперы во время работы экипированы новейшими защитными костюмами – общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2-02. Эти комплекты обеспечивают максимально высокую степень защиты, оснащены системами телекоммуникации и охлаждения.

Новый защитный комплект снабжен нашлемной видеокамерой, позволяющей командиру и другим специалистам оказать поддержку при обезвреживании взрывоопасных предметов, а главной «изюминкой» костюма стала портативная водяная система охлаждения, позволяющая работать в комфортной температуре в любых климатических условиях.

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