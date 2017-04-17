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17.04.2017 (12:46)

На Каспийской флотилии определяют лучших водолазов и подводных пловцов

В пунктах базирования кораблей и судов Каспийской флотилии определяют лучших водолазов и подводных пловцов среди военнослужащих противоподводно-диверсионного и спасательных отрядов в рамках отборочных этапов Всеармейского конкурса «Глубина-2017».

Соревнования по водолазному многоборью проводятся в морских полигонах, на объектах учебно-материальной базы воинских частей и в пунктах базирования кораблей и судов флотилии в Астраханской области и Дагестане.

В отборочных состязаниях конкурса «Глубина-2017» принимают участие около 150 военнослужащих, задействовано более 10 единиц катеров и специальной  военной техники.

Лучшие водолазы и подводные пловцы флотилии будут определены в ходе соревнований по плаванию в ластах на дистанции в 200 м, преодолению подводной полосы препятствий, ориентированию под водой с применением специальных навигационных приборов и систем, поиску и подъёму затонувших изделий, а также по выполнению подводной сварки  и резки с применением сварочного оборудования.

По итогам отборочных соревнований лучшие подводные пловцы и водолазы войдут в состав команды Каспийской флотилии для участия во Всеармейском конкурсе по  водолазному многоборью «Глубина-2017» в рамках Армейских международных игр-2017.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Армейские международные игры , Армейские международные игры , Глубина , Южный военный округ
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