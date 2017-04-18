18.04.2017 (07:24)

«Аллигаторы» сопроводили «Терминаторов» в ходе летно-тактических учений армейской авиации в Хабаровском крае

В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение (ЛТУ) армейской авиации Восточного военного округа (ВВО).

Экипажи совершили одиночные и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию стратегических объектов.

Также в ходе совместных учебно-тренировочных полетов летчики на вертолетах Ка-52 «Аллигатор» отработали боевое сопровождение и огневую поддержку вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава.

Кроме того, экипажи вертолетов Ка-52 в составе авиационного звена отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, а также выполнили упражнение - полет по маршруту в заданный район.

В завершении ЛТУ вертолетчики выполнили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки условного противника.

Полеты осуществлялись как днем, так и в ночное время суток.



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