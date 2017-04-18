18.04.2017 (07:01)

Военная автоинспекция Восточного военного округа проводит акцию «Безопасность дорожного движения»

Военная автоинспекция ВВО проводит акцию «Безопасность дорожного движения» на территории Республики Бурятия.

Сотрудники военной автоинспекции с начала месяца провели занятия и приняли зачеты по правилам дорожного движения у более чем 3 тысяч военных водителей.

Также ВАИ в парках воинских частей проверяет исправность и техническое состояние военных транспортных средств с помощью мобильного пункта проверки технического состояния. Данная система позволяет проводить технический осмотр автомобилей и выдавать заключение в парках воинских частей.

Акция продлится до конца месяца.

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