18.04.2017 (06:53)

Военные музыканты ВВО начали подготовку к Международному военно-музыкальному фестивалю «Амурские волны»

Военнослужащие военно-оркестровой службы Восточного военного округа начали подготовку к участию в VI Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны». Фестиваль пройдет с 26 мая по 2 июня 2017 г. в Хабаровске.

Концертный репертуар военных музыкантов-дальневосточников будет включать в себя ряд новшеств и творческих находок, которые ранее не демонстрировались публике и будут символизировать особенности прохождения военной службы на Дальнем Востоке.

Музыканты Восточного военного округа готовят концертную программу, которая будет включать в себя народные, классические, джазовые темы.

В программу дефиле также войдут военные марши, в том числе марш Валерия Халилова.

Фестиваль «Амурские волны» уже традиционно пройдет в Хабаровском крае. В 2017 году его участниками станут Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, ансамбль барабанщиков Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта Валерия Халилова, оркестры Восточного военного округа, штаба Восточного военного округа, штаба Восточного регионального командования Федеральной службы войск национальной гвардии и культурного центра ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. Приглашены для участия также иностранные гости. Свое участие в фестивале подтвердили оркестр кельтских волынок и барабанов, а также Центральный военный оркестр Вооруженных сил Монголии.

В программе фестиваля «Амурские волны» — марш-парад оркестров по центральной улице города, дефиле-представление в СЗК «Платинум Арена», выступление на площади Славы, а также на других концертных площадках Хабаровска.

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