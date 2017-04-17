17.04.2017 (21:26)

Алтайский филиал «Оборонлес» Минобороны России провел учения по ликвидации лесных пожаров

Сотрудники Алтайского филиала «Оборонлес» Минобороны России совместно с противопожарными силами Алтайского края и Новосибирской области провели тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.



Согласно вводной, в результате неосторожного обращения с огнем при проведении сельскохозяйственных работ на сопредельной территории произошло возгорание сухой травы с переходом на территорию лесничества – филиала Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России. Жаркая погода и порывистый ветер привели к быстрому распространению огня по прошлогодней траве. В ходе наземного патрулирования было обнаружено горение травы на большой территории, информация о пожаре старшим патрульной группы была передана в диспетчерскую службу филиала. Патрульная группа филиала с применением ранцевых лесных огнетушителей приступила к тушению пожара до прибытия основных сил.



Специалист диспетчерской службы направила к месту обнаружения пожара работников пожарно-химической станции филиала, передала информацию в дежурную службу гражданского лесничества, в ЕДДС Сузунского района Новосибирской области, центральную диспетчерскую службу «Оборонлес» Минобороны России.



В учениях приняли участие работники Алтайского лесничества Управления лесного хозяйства и природопользования Минобороны России, Алтайского филиала «Оборонлес», представители Департамента лесного хозяйства Новосибирской области, Управления лесного хозяйства Алтайского края, ОАО «Сузунский лесхоз», администрации Сузунского района Новосибирской области.



«Подобные учения направлены, прежде всего, на отработку взаимодействия и слаженности сил и средств различных ведомств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров», – пояснил директор Алтайского филиала «Оборонлес» Минобороны России Николай Иост.





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