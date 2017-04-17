17.04.2017 (23:58)

Научная рота при Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ ожидает пополнение

В весенний призыв в научное подразделение ожидается приход порядка 10 молодых интеллектуалов.

Подготовка младших специалистов для частей и подразделений радиоэлектронной борьбы осуществляется в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск РЭБ (учебном и испытательном), дислоцирующемся в Тамбове.

С момента его формирования подготовлено и направлено в войска более 50 тысяч квалифицированных специалистов. В течение нескольких десятилетий здесь формировалась особая школа преподавания, создавалась современная учебно-материальная база, укомплектованная различными (в том числе экспериментальными и перспективными) образцами техники РЭБ, тренажёрными комплексами и эксклюзивным лабораторным оборудованием. И сейчас полигонная база позволяет проводить полноценные практические занятия на специальной технике с развёртыванием комплексов РЭБ. Именно поэтому тамбовская «учебка» – место переподготовки и боевого слаживания многих частей и подразделений РЭБ.

Основная работа по подготовке специалистов РЭБ лежит на учебных подразделениях центра. В них планируются и проводятся занятия по различным специальностям, состязания на лучший экипаж (расчёт) и лучшего специалиста «Электронный рубеж».

Кроме того, центр тесно взаимодействует с Тамбовским государственным техническим университетом по обучению студентов, их отбору и подготовке к службе в научной роте, созданной на базе центра. Сейчас в этом подразделении интеллектуалов служат 24 молодых человека.

Также в центре находится уникальный тренажёрно-обучающий комплекс «ИТОК», проходящий сейчас государственные испытания. «ИТОК» предназначен для боевого слаживания экипажей (расчётов) и подразделений РЭБ, подготовки и тренировки должностных лиц, осуществляющих боевую подготовку, а также проведения компьютерных экспериментов по апробации новых форм и способов боевого применения сил и средств РЭБ.

Комплекс позволяет проводить обучение специалистов и учебные испытания при отработке различных ситуаций на всех видах современных средств РЭБ, стоящих на вооружении войск, а обучающему составу в режиме реального времени осуществлять контроль правильности действий и проводить их оценку.

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