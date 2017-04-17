17.04.2017 (23:27)

На фестивале-конкурсе «Катюша-юниор-2017» названы имена лауреатов

13 апреля в Москве в ходе состоявшегося полуфинала V Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Рейс «Москва – Мечта» «Катюша-юниор-2017» определились лауреаты во всех четырех номинациях.

Талантливых девчонок и мальчишек из разных уголков России, пробившихся в результате напряженной конкурсной борьбы в полуфинал фестиваля, радушно принял Московский Дом ветеранов войн и Вооружённых Сил, киноконцертный зал которого сменил официальный облик на торжественно-фестивальный наряд и заполнился озорными детскими голосами.

Фанфары возвестили о начале полуфинала конкурсного состязания, организаторами которого являются Департамент культуры Минобороны России, Центральный Дом Российской Армии имени М.В.Фрунзе и Благотворительный фонд «Взлетная полоса». А веселые ведущие в образах членов экипажа воздушного судна представили состав жюри, в который вошли начальник отдела культурных программ Департамента культуры Минобороны Ольга Фаллер, доцент кафедры «Военно-оркестровой службы» Военного института (военных дирижеров) полковник Александр Михайлович Халилов, начальник Центрального Дома Российской Армии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Василий Иванович Мазуренко (председатель жюри), председатель Общественного контроля России Инна Шикалева, финалист телевизионного проекта «Голос», композитор, исполнитель Роман Кошкаров, певица, музыкант, лауреат всероссийских и международных конкурсов Мари Карне, первый победитель телевизионного конкурса «Утренняя звезда», композитор, аранжировщик Евгений Черновский.

На протяжении двух часов состязались юные мастера вокала. Звучали песни самых разных жанров: патриотические – о Великой Отечественной войне и героях космоса, военные – о долге и чести, лирические – о детских надеждах и мечтах, эстрадные – о жизненных успехах, народные, казачьи… Словом, на любой вкус. Члены жюри, подводя итоги увиденного и услышанного, коротко резюмировали: выступления конкурсантов дают основания утверждать, что у России растет достойная смена. Программу полуфинала украсили выступления известных эстрадных исполнителей, творческих коллективов города Москвы и Центрального Дома Российской Армии.

Звания лауреата в номинациях удостоились:

- в возрастной категории 6-9 лет:

1 место - Павлова Надежда

2 место - Рябоконь Дарья

3 место - Мухитдинова Амалия

- в возрастной категории 10-12 лет:

1 место - Елистратова Дарья

2 место - Фатюхина Евгения

3 место - Рябочкин Олег

- в возрастной категории 13-16 лет:

1 место - Туркин Дмитрий

2 место - Крикунова Елизавета

3 место - Суша Екатерина

- в номинации «Вокальные ансамбли»:

1 место - ансамбль «Фуражечка» (Московское суворовское военное училище)

2 место - ансамбль «Криниченька»

3 место - ансамбль «Доминанта» (Санкт-Петербургский кадетский военный корпус).

Звания лауреата также удостоился младший хор ДШИ имени Н.А.Римского-Корсакова.

Финал V Открытого фестиваля-конкурса юных дарований «Рейс «Москва – Мечта» «Катюша-юниор-2017» и гала-концерт состоятся осенью нынешнего года.



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