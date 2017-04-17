17.04.2017 (23:50)

Специалисты России и Белоруссии выполнят наблюдательный полет над территорией Франции

По заявлению начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в рамках реализации международного Договора по открытому небу специалисты Российской Федерации и Республики Беларусь планируют выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Французской Республики.

Наблюдательный полет над Францией будет проходить в период с 18 по 22 апреля 2017 г. с аэродрома открытого неба Орлеан Бриси. Максимальная дальность полета составит 2078 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а французские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором.

Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

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