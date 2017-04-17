17.04.2017 (23:14)

В Краснодарском крае прошли сборы с летчиками ВКС по выживанию в экстремальных условиях

В Краснодарском крае в специальном центре Воздушно-космических сил завершились сборы летного состава по выживанию в экстремальных условиях.

Во время сборов летчики со всей страны различных родов авиации отрабатывали действия на случай аварийного покидания воздушного судна над водой, приводнение в водно-тренажном комплексе, оказание медицинской помощи пострадавшим, обустройство полевого лагерь из подручных средств, спуск с горы с использованием альпинистского оборудования и другие элементы подготовки.

Завершились сборы комплексным занятием по выживанию в условиях дикой природы в течение суток, в рамках которого летчики добывали воду и пищу, строили палатки для ночлега, совершали многокилометровый марш.

Всего в сборах приняли участие более 30 экипажей соединений и частей Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ от Калининграда до Владивостока.

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