17.04.2017 (23:04)

В парке «Патриот» открылась школа внедорожной езды

В парке «Патриот» открылась школа экстремальной езды на транспортных средствах повышенной проходимости. Обучение проводится на оборудованных трассах различного уровня сложности пересеченной местности под руководством профессиональных инструкторов.

На протяжении месячного курса каждый ученик освоит приемы вождения, такие как «змейка», преодоление скоростного участка, «восьмерка», зона медленной езды, габаритный коридор и разворот. Ученики успешно прошедшие курс и достигшие 16 лет будут допущены к сдаче экзаменов приемной комиссии на водительские права категории А1 – квадроциклы и снегоходы.

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