17.04.2017 (21:49)

Команда Военной академии РХБ защиты победила на Кубке Вооруженных Сил по армейскому рукопашному бою

17 апреля в Костроме на базе Военной академии радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко завершился Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по армейскому рукопашному бою, посвященный памяти участников ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Чернобыльской АЭС.

В соревнованиях приняла участие 21 команда военных округов, воинских частей центрального подчинения, войск радиационной химической биологической защиты, танковой армии и вузов Минобороны России. Общее количество спортсменов составило 124 человека, в числе которых 8 мастеров спорта, 52 кандидата в мастера спорта и 64 перворазрядника.

Соревнования прошли в семи весовых категориях: до 60, 65, 70, 75, 80, 85 и свыше 85 кг. По итогам турнира победу в общекомандном зачете одержали хозяева соревнований команда Военной академии РХБ защиты (Кострома), второй стала сборная Воздушно-десантных войск (Кострома), третьей — сборная Центрального военного округа (Тольятти). По результатам проведенных соревнований нормативы спортивных разрядов выполнил и подтвердил 21 участник.

Победителями и призерами в индивидуальном первенстве стали:

Весовая категория до 60 кг

1 место — Рашид Исмаилов (1-я танковая армия);

2 место — Алмат Жумадилов (ВА РХБЗ-1);

3 место — Евгений Иванов (ВА РХБЗ-2);

Весовая категория до 65 кг

1 место — Никита Терминов (ВДВ-1);

2 место — Максим Смирнов (ЦВО);

3 место — Константин Цыренов (ВДВ-2);

Весовая категория до 70 кг

1 место — Ярослав Козявин (ВА РХБЗ-1);

2 место — Ибрагим Дугиев (ВДВ-1);

3 место — Ахмедбег Мусакаев (ЗВО);

Весовая категория до 75 кг

1 место — Леонид Смирнов (ВА РХБЗ-1);

2 место — Данил Кукушкин (ВА РХБЗ-2);

3 место — Семен Семеняка (ВДВ-1);

Весовая категория до 80 кг

1 место — Илья Попов (ВА РХБЗ-1);

2 место — Дмитрий Колиушко (ВДВ-1);

3 место — Рамазан Бетоков (ЯВВУ ПВО);

Весовая категория до 85 кг

1 место — Максим Сафонов (ВА РХБЗ-1);

2 место — Максим Цапенко (ВДВ-1);

3 место — Асрет Алилов (28 обрРХБЗ);

Весовая категория свыше 85 кг

1 место — Александр Мастеров (ВА РХБЗ-1);

2 место — Шамиль Юсупов (ВДВ-1);

3 место — Магомед Анкалаев (ЮВО).

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