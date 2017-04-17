17.04.2017 (21:30)

Комиссия Минобороны России приступила к инспекции мобильного соединения РХБ защиты в Саратовской области

В ходе контрольной проверки за зимний период обучения комиссия Министерства обороны Российской Федерации в период с 17 по 22 апреля проверит и оценит уровень боевой подготовки 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированной в Саратовской области.

В числе проверяемых дисциплин — огневая, специальная, техническая подготовка, вождение боевых машин и автомобилей, инженерная, физическая, военно-медицинская и строевая подготовка.

Одним из вопросов в ходе контрольной проверки станет проверка способности выполнить учебно-боевую задачу подразделением аэрозольного противодействия мобильного соединения РХБ защиты.

Кроме того, комиссия Минобороны России проведет анализ системы организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных подразделениях, проверят состояние профессионально-должностной подготовки военнослужащих всех категорий в управлении соединения и подразделениях.

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